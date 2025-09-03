プロ野球日本ハムの新庄剛志監督（53）の采配に、インターネット上で賛否の声が上がっている。新庄監督「あれはなんとかしないと。三振はダメだって」日本ハムは2025年9月2日、ZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦し、8−6で勝利した。ファンの注目を集めたのは、新庄監督が3回の守備で石井一成内野手（31）を途中交代させたことだ。石井はこの日、「2番・セカンド」でスタメン出場した。初回の第1打席は、ライトフライに打ち取ら