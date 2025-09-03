プロ野球日本ハムの新庄剛志監督（53）の采配に、インターネット上で賛否の声が上がっている。

新庄監督「あれはなんとかしないと。三振はダメだって」

日本ハムは2025年9月2日、ZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦し、8−6で勝利した。

ファンの注目を集めたのは、新庄監督が3回の守備で石井一成内野手（31）を途中交代させたことだ。

石井はこの日、「2番・セカンド」でスタメン出場した。

初回の第1打席は、ライトフライに打ち取られ、第2打席は、1点リードの3回無死2、3塁のチャンスの場面で迎えた。

1ボール2ストライクと追い込まれた石井は、ロッテ先発・石川柊太投手（33）が投じた126キロのパワーカーブを見逃し三振。この空振り三振が「懲罰交代」の直接の原因となったようだ。

スポーツ紙の報道によると、新庄監督は試合後、石井の2打席目について「あれはない。あれはなんとかしないと。三振はダメだって」とし、「自信を持って送り出して。さあ打ちなさいって送り出してるのに。あれはもう、すぐ山県（秀）くんに代えようと思って。なんとかしてほしかった」と途中交代の理由を説明したという。

「あれが懲罰交代か、、新庄監督、厳しいね」

新庄監督の采配に関して、インターネット上では賛否の声が上がった。

「これぐらい選手に危機感持たせないとチームとしても成長しないよね」「実に選手の育て方が上手いな」「監督いいね〜危機感無い選手は伸びんよ」「プロ野球なんだから、厳しさは必要だと思う思う」「新庄監督、面白いだけじゃなくチームを勝たせる力も兼ね備えてる」「こういうところが大切」「厳しいのは選手のため、これがプロとしてあるべき姿だと思う」「交代の理由が納得感ある」と理解を示す声の他に、以下のような意見も。

「勝ってるから何も言われないだけ」「他にも...同じ様にChance潰してる選手はいるけど」「新庄ヤバくね？パワーカーブ舐めてるだろ 現代の魔球やぞ」「個人的には厳しいなと思う」「これに関しては良くはない」「なんか新庄監督って就任してからずっと石井一成さんに厳しくないですかね？」「新庄が言うならそうなんだろうけど、明らかなボールゾーンから落ちてきたパワーカーブ」「あれが懲罰交代か、、新庄監督、厳しいね」

チームは、ソフトバンクと熾烈な優勝争いを演じており、2日の時点で首位ソフトバンクを1ゲーム差で追いかけている。監督就任4年目の今シーズン、悲願のリーグ優勝なるか。今後の采配に注目を集める。