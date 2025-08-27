大阪府警＝大阪市中央区大阪府警は27日、16歳未満の少女の体を触ったとして、不同意わいせつ容疑で府警生活安全部の生活安全特別捜査隊の警視辻本浩嗣容疑者（53）＝大阪府八尾市＝を逮捕した。府警によると2人は、デートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」で知り合ったとみられる。逮捕容疑は6月下旬、大阪府内のカラオケ店で少女の体を触るなどした疑い。「間違いない」と容疑を認めている。府警によると7月上旬、少女の