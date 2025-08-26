Ëè½µÌÚÍËÆü¤è¤ë22»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØDr.STONE¡ÙÂè4´üºÇ½ª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¥·¡¼¥º¥ó Âè2¥¯¡¼¥ë¡£Âè20ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥óÂè2¥¯¡¼¥ë¤Î²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤ëÂè20ÏÃ¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÚÂè2¥¯¡¼¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿Ææ¤Î¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¿ÍÎà¤¬°ì½Ö¤ÇÀÐ²½¤·¤¿¿ôÀéÇ¯¸å¡Ä¡Ä¡£Ê¸ÌÀ¤¬ÌÇ¤Ó¤¿ÀÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä²Ê³Ø¾¯Ç¯¡¦Àé¶õ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£Å·ºÍÅª¤Ê²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ÇÀé¶õ¤¬ÀÐ