夢の車マッハ号が『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』としてやってくる！約1／18スケールで7つの特殊機能を完全再現したスペシャルアイテムをご紹介しよう。☆特殊機能も再現した『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』イメージをチェック！（写真3点）＞＞＞バンダイの「TAMASHII NATIONS」玩具シリーズ「超合金（R）」より、『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』が登場！2025年9月から店頭販売が開始される。『マッハGoGoGo』は1967年4