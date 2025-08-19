ドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」に、豪華な王冠を被って大好物のどら焼きを手にした、オリジナルデザインをモチーフにした「バースデイ2025」新作グッズがやってきた。タンブラーのプレゼントキャンペーンも開催される！世界初のドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」にて、豪華な王冠を被って大好物のどら焼きを手にした、オリジナルデザインのドラえもんをモチーフにした新商品4