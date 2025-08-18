家計の味方「鶏胸」がしっとりやわらかなチャーシューに変身！調味料を加えて5分加熱＆5分蒸らしで簡単にできるうえ、黒コショウやニンニクが効いている味つけ。お弁当やおつまみにもぴったりの一品を、インスタグラムフォロワー109万人の料理研究家・Yuuさんに教えてもらいました。しっとりやわらか＆パンチのある味つけ。お弁当やおつまみにも！鶏ハムのようなしっとりやわらかな仕上がり。粗びき黒コショウとニンニクで、パン