汗ばむ夏はニキビや吹き出物といった肌トラブルが増えがち。早めの対応が大切です。この記事では、ニキビと吹き出物についてのよくある質問に、皮膚科専門医の土屋佳奈先生が答えてくれました。正しいケアをしっかり学んで、親子でトラブル知らずの肌を目指しましょう。ニキビも吹き出物も同じ。早めのケアが大切です子どもはニキビ、自分は吹き出物に悩んでいませんか？皮膚科医の土屋先生によれば、じつはこの2つは同じもの。