米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が、今季開幕前にトレードの筆頭候補になっていると現地メディアが報じた。八村は昨季レイカーズのスタメンを奪取して飛躍を遂げた一方で、レイカーズは今夏に大型補強を進めており、他球団から評価が高まっている八村を放出候補にしているとみられる。これまで多くの球団からの関心が取りざたされているが、開幕前にトレードで移籍する可能性が高い最新状況が伝えら