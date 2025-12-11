NBAカップ準々決勝米プロバスケットボールリーグ（NBA）・レイカーズの八村塁が大金の使い道を明かした。頭をよぎった“賭け”が、米記者を笑わせている。レイカーズは10日（日本時間11日）にスパーズとのNBAカップ準々決勝に臨み、119-132で敗れた。2023年の初開催時にレイカーズが優勝。各選手に50万ドル（約7790万円）の賞金が贈られた。八村は当時、ウィザーズからレイカーズに移籍したばかりで、優勝に貢献。賞金の使い道