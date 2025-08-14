大分県玖珠町で名水を使った「流しそうめん」が期間限定で実施され、訪れた人たちがひと時の涼を楽しんでいます。 【写真を見る】名水百選の湧水で「流しそうめん」 家族連れでにぎわう大分・玖珠町 玖珠町の山浦地区では、平成の名水百選に大分県内で唯一選ばれている下園妙見様湧水を使った「流しそうめん」が期間限定で行われています。 地域を活性化しようと地元の人たちが毎年、この時期に実施。お盆真っただ中の14日も