大分市で13日午後、横断歩道を歩いていた男女2人が車にはねられる事故がありました。2人は病院に運ばれ、このうち女性1人が意識不明の重体です。 【写真をみる】事故直後の現場、手当てを受けて搬送される負傷者 13日午後7時すぎ、大分市の滝尾橋東交差点付近で、「軽四と人が事故を起こしたようだ」と近くを通行していた人から通報がありました。 警察によりますと、車は滝尾橋から北に向かって走行し、コンビニ付近の交差点を