ひと昔前と比べ現代はかなり自由になってはいますが、それでも30歳前後は女性にとってターニングポイントなのかもしれません。結婚や出産など、人生の大きな節目を迎える同級生も多いため、どうしても気になってしまうものです。そんな20代後半の焦りを描いた、みくるべさんの漫画『20代後半の焦り』が、SNS上で共感の声を多く集めています。【漫画】『20代後半の焦り』（全編を読む）同作は「ふと思い返すと、20代後半の焦りと苦