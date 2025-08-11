元西武・メヒアの応援歌が話題に熱戦が続く第107回全国高校野球選手権で演奏された応援歌がネット上で話題となっている。その曲とは西武で活躍したエルネスト・メヒアの応援歌。気付いたファンは「名曲だからか甲子園で聞いてもいいな」「かっこいい曲だよな」と歓喜している。プレーだけでなく、アルプススタンドで行われる応援も高校野球の醍醐味の一つ。今年も大会序盤から、新曲や独特な応援歌が披露され注目を集めている