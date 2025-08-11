佐賀北は2007年以来の初戦突破熱戦が続く第107回全国高校野球選手権。球児のひと夏の激戦に、大物芸能人も現地で声援を送っていたようだ。俳優の中越典子さんが9日に自身のインスタグラムを更新。佐賀北-青藍泰斗（栃木）を観戦していたことを明かした。「行かれてたんですね！」「勝利の女神ですか」とファンも驚いている。中越さんは「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました応援してきました行ってよかったいい試合粘り強