佐賀北は2007年以来の初戦突破

熱戦が続く第107回全国高校野球選手権。球児のひと夏の激戦に、大物芸能人も現地で声援を送っていたようだ。俳優の中越典子さんが9日に自身のインスタグラムを更新。佐賀北-青藍泰斗（栃木）を観戦していたことを明かした。「行かれてたんですね！」「勝利の女神ですか」とファンも驚いている。

中越さんは「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました 応援してきました 行ってよかった いい試合 粘り強く頑張ってたぁ 素晴らしい」と綴り、帽子にサングラス姿で観戦する様子や、熱戦の模様を添えている。

佐賀県出身で佐賀北を卒業した中越さんは、2003年のNHK連続テレビ小説「こころ」で主役を演じるなど、数々の作品に出演している。忙しい中でも、6年ぶり6度目の甲子園出場を果たした母校の応援に駆け付けたようだ。母校への変わらぬ“愛”に「OGの鏡」「現地で応援されていたのですね」「相変わらずお綺麗」「母校佐賀北だったのか」「こんなOBがいると羨ましい」などと反響を呼んでいる。

試合は佐賀北が延長10回にサヨナラスクイズを決めて劇的な勝利を飾った。“がばい旋風”を巻き起こし、優勝を果たした2007年以来の初戦突破。果たして今大会も躍進を見せるだろうか。（Full-Count編集部）