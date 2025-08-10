全日本プロレス１０日の松本大会で、青柳亮生（２５）が吉岡世起（３７）を破って世界ジュニア王座返り咲きに成功し、故郷に錦を飾った。３度目の同王座戴冠を目指した亮生だが、序盤から王者の強烈な蹴り技を前に苦戦を強いられる。逆転を狙った月面水爆もヒザで迎撃されるなど瀬戸際まで追い込まれた。だが、コーナー最上段の攻防から雪崩式スパニッシュフライを決めるなど終盤、徐々にペースをつかむことに成功。最後は月面