9日の県内は湿った空気の影響で雨の天気となり、11日にかけては大雨となる恐れがあります。 9日の県内は湿った空気が流れ込み断続的に雨の降る天気となりました。9日夜遅くから11日にかけては局地的に雷を伴った大雨となるおそれがあります。 10日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで、西部で200ミリ、北部で150ミリ、中部で100ミリ、南部で80ミリとなっています。 10日は活発な前線の影響を受ける見込みで雷を