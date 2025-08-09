上勝町の葉っぱビジネス事業を成功させた横石知二さんがすい臓がんのため8日、徳島市内の病院で亡くなりました。66歳でした。横石さんの家族によりますと横石知二さんは8日午後8時11分徳島市内の病院ですい臓がんのため亡くなりました。66歳でした。横石さんは徳島市の出身、上勝町農協の職員だった1986年に町内で採れる葉っぱを日本料理の季節感を演出する「つまもの」として出荷する「葉っぱビジネス」を地元の農家4人とスタ