Ｊ１のＦＣ東京は８日、ＤＦ木村誠二のベルギー１部ウェステルローへと完全移籍することを発表した。木村はクラブを通じて「海外のチームで、時差もあるなかで試合を観てもらえる機会はかなり減ってしまうと思いますが、日本まで活躍している情報が届くように必死で頑張ってきます」などとコメントした。木村は身長１８６センチのセンターバックで対人の強さと正確なフィードが持ち味。ＦＣ東京の下部組織から２０２０年にトッ