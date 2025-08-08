ESSEonlineに掲載された記事のなかから、8月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！汗を大量にかく夏に気になるのが、洗濯しても落ちない「汗のにおい」や「白いTシャツの黄ばみ」…。ここでは、簡単にスッキリ落とす洗濯のコツをご紹介します。※ 記事の初出は2023年8月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。「汗臭い」下着のにおいがスッキリ落ちる。洗濯前のほんのひと手間で気持ちよさアップ夏は、たくさん汗を吸った衣類