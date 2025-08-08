死体遺棄の疑いで逮捕されたのは札幌市西区の岩崎千歩容疑者（56）です。岩崎容疑者は、2025年8月5日ごろ、札幌市西区西野14条8丁目の自宅で、同居する父親（86）の遺体を放置し、遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、岩崎容疑者が8月8日午前8時10分ごろ「父が亡くなっている。2日くらい前に亡くなった」と警察に通報し、駆けつけた警察官が1階の居間であおむけの状態で横たわっている遺体を発見しました。遺体に目立