40Âå°Ê¹ß¤ÏÀ¸Íý¼þ´ü¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Î½Ð·ì¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Í½ÁÛ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¯¥µ¥¤¥ó¤äÊÄ·Ð¸å¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤·ò¹¯´ÉÍý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎµÈ·ÁÎèÈþÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¸½ºßÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¼ÁÌä¡ªÀ¸Íý¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¡©ESSEÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¸Íý¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó74¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¿Þ