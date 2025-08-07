ラインナップを合理化フォルクスワーゲンは、高級SUV『トゥアレグ』の生産を終了する計画だ。【画像】乗用車ブランドの「頂点」を飾った高級SUV【フォルクスワーゲン・トゥアレグを詳しく見る】全39枚関係者の話によると、トゥアレグは2026年に生産を終了し、代わりに最近発売された『タイロン』が同社最大のSUVモデルとなるようだ。トゥアレグはフォルクスワーゲンの高級SUVとしてラインナップの上位に君臨してきた。2002年に発