全国高校野球選手権大会が8月5日に開幕し、県代表の「鳴門高校」の球児たちが、甲子園球場で堂々の入場行進を行いました。暑さ対策のため、史上初めて午後4時からの開催となった、夏の全国高校野球選手権大会の開会式。2024年に優勝の京都国際を先頭に、地方大会を勝ち抜いた49校が北から南の順に入場行進しました。「徳島代表 鳴門高校」3年ぶり15回目の出場となる「鳴門高校」は、藤原琉聖主将を先頭に、甲子園のグラウンドを力