プロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんと、格ゲー界の生ける伝説・ウメハラ（梅原大吾）さんがまさかの共演──。異なるジャンルの“世界チャンピオン”同士によるスペシャル企画が、YouTubeにて公開されています。本企画は、宇野さんが格闘ゲーム『ストリートファイター6（SF6）』のプレイに本気で挑戦するというもので、REJECT所属のプロゲーマー・ウメハラ選手から直接コーチングを受けるという内容。格闘ゲームとフ