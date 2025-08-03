「イースタン、巨人−ロッテ」（３日、ジャイアンツタウンスタジアム）左肘靱帯（じんたい）損傷で離脱していた巨人・岡本が「４番・ＤＨ」でスタメン出場。故障後初の実戦出場となった。初回２死二塁で迎えた第１打席で、ロッテ先発・西野の初球、１４６キロを左翼へ特大ファウル。場内に歓声が沸いた。１ボール２ストライクからの４球目、１４６キロをとらえ、左翼線への先制適時二塁打を放った。２点リードの二回２死一