漫画、アニメいずれも大人気の「進撃の巨人」。作者・諌山創さんの故郷・大分県日田市にある博物館を拠点とした“進撃スポット”に国内外からのファンが殺到。盛り上がりを見せています。 【写真を見る】「進撃の巨人」聖地が大盛況この夏、世界中からファン集結“進撃熱”が止まらない大分・日田市 原画や資料が展示されている「進撃の巨人 in HITA ミュージアム」。連載終了から4年が経つ今も人気が色あせることは