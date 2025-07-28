横浜市・みなとみらい地区で「みなとみらいスマートフェスティバル2025」が、2025年8月4日(月)に開催されます。イベントのフィナーレとなる19:30からは、臨港パークの前面会場で、音楽とシンクロさせながら約2万発の花火を打ち上げます。その他にも、ジャズショーや音楽ステージなどで毎年大変盛り上がるイベントの内容や、花火の鑑賞スポット、交通規制の情報などを紹介します。「みなとみらいスマートフェスティバル」はどんなイ