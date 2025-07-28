太平洋戦争終結のため、降伏文書に調印した大分県出身の外交官・重光葵の足跡をたどる企画展が県立先哲史料館で開催されています。 【写真を見る】日本の太平洋戦争降伏文書を公開外交官・重光葵の足跡たどる企画展開催大分 重光葵は旧制杵築中学から熊本五高、東大へと進み、外交官として国際交渉の場で活躍しました。その重光葵の業績や足跡をたどる企画展では近代史上、貴重な資料108点が紹介されています。 中には外務