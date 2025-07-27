¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡Ê52ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê61ºÐ¡Ë¤È¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡Ê56ºÐ¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿ºÝ¡¢Èá¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£1994Ç¯¤Ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÎø¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ëº§Ìó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ª¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¿·Ãø¡Ö¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡§¥¶¡¦¥Ð¥¤¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2000Ç¯9·î¤Î¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç