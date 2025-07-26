¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤Ç¸ÅÁã¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î½éÀï¤Ï·ç¾ì¡ÚMLB¡ÛR¥½¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëº¢¤Ë¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡ËÆ±¥«¡¼¥É¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£32