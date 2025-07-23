親の借金が発覚すると、「親の借金を背負わされるのでは？」と不安になる人は少なくないでしょう。特に相続発生時には、相続を放棄しても下の兄弟から、「長男・長女なのだから借金を払うべき」と言われるケースもあるようです。しかし、本当に相続放棄をしても、支払い義務が生じることはあるのでしょうか？ 相続放棄の効力と例外、家族間で誤解が生じやすいポイントを解説します。 相続放棄をすれば原則「借