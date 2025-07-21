8ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â´Ý¤Ï8²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤â4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¢£DeNA 2¡¼1 ÃæÆü¡Ê21Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬21Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤ËÀèÈ¯¡£8²ó112µå¤òÅê¤²8°ÂÂÇ1¼ºÅÀ6Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£8ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¥×¥í½é¾¡Íø¤Ï±ó¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶â´Ý¤Î±ç¸îÎ¨¤Þ¤¸¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÃ²¤­¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅì¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç½øÈ×¤Ï