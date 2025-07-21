かつてサッカーの母国イングランドの代表選手として活躍したポール・ガスコイン。悪童ながら見る者を魅了するプレーとスター性を兼ね備えた選手だった。現役引退後はアルコールなどの問題を抱えおり、『The Sun』などによれば、58歳のガスコインは自宅で倒れて集中治療室に緊急搬送されたという。自宅寝室で半分意識のない状態で友人に発見され、金曜夜に緊急搬送されたそう。幸いにも現在は容体が安定しており、差し迫った危機に