記事のポイント 米フレグランス企業のセン​​トバードが映画「I Know What You Did Last Summer」と連携し、香りで映画体験を拡張する新たな試みを実施した。 同社は過去18か月で複数のポップカルチャー作品と提携し、香りを通じた顧客体験を強化している。 香水とカルチャーの交差により、ブランドとインディーブランド双方に新しい価値を創出している。 サブスクリプション型フレグランスプラットフォームのセントバ