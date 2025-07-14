人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」より、ミッフィーと季節のお花の「ひまわり」がテーマの期間限定ドリンクが登場する。☆夏らしい「ひまわり」ドリンクやマスコットイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞ディック・ブルーナの生み出した可愛らしいうさぎの女の子「ミッフィー」をテーマにしたドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジ