◆第１０７回全国高校野球選手権新潟大会▽２回戦十日町１３―０高田農＝５回コールド＝（１２日・佐藤池）高田農は十日町にコールド負けを喫したが、５番・右翼で先発出場した長谷川旺希外野手（２年）が、２打数１安打１盗塁の活躍でチームを先導した。「きれいにレフトの方向に引っ張れた」。２回１死からの第１打席、３球目の真ん中低め直球を打ち返して左前安打。「目標にしているのは坂本勇人さん（巨人）」と本家譲り