タイガース戦で2本塁打米大リーグ・マリナーズのカル・ローリー捕手が11日（日本時間12日）の敵地タイガース戦で今季38号。球宴前に放った本塁打のア・リーグ記録を樹立した。2001年にバリー・ボンズが残した大リーグ記録の39本まであと1本としている。この試合「3番・DH」で先発したローリーは、4-3の8回1死から中越えに37号ソロ。9回には無死満塁から左翼に38号満塁弾を放ち、12-3とリードを広げた。MLBは公式Xでこの記録