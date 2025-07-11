名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2025年7月1日（土）から9月12日（金）までの期間限定で、フレグランスメゾン「グタール」とコラボレーションした「プチシェリー’ピーチ＆ローズ’アフタヌーンティー」を開催しています。ムースやヴェリーヌ、マカロンなど、旬のピーチや洋梨、薔薇をふんだんに使ったスイーツ6種と、シェフ特製の3種のセイボリー、スコーンが5段スタンドで提供されるア