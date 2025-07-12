TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』エンディング主題歌「mild days」（羊文学）のノンクレジットエンディング映像が解禁された。2020年より『小説家になろう』で連載され、シリーズ累計1.3億PVを誇る人気ハイファンタジー『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』。魔術を行使するのに詠唱が必要とされる世界を舞台に、史上、初めて無詠唱魔術を生み出した若き天才でリディル王国における魔術師の頂点・