「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が10日、オフィシャルブログを更新。珍しい“金色”のスイカを手に驚きのリアクションショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。この日、美川は「わかるかしら〜」と題してブログを更新。「この金色？黄色？のを頂いたんだけど 皆様 これ何かわかるかしら〜」とファンへ問いかけつつ、つややかな黄色の果皮が特徴的なスイカ「金福すいか（KINPUKU WATERMELON）」を紹介