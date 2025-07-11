美人画で知られ、大正ロマンを象徴する竹久夢二の生誕140周年を記念した企画展が大分県立美術館で開かれています。 【写真を見る】大正ロマンを象徴する芸術家・竹久夢二の世界生誕140年記念展開催大分県立美術館 竹久夢二は明治、大正、昭和にかけて画家や詩人、デザイナーとして活躍した大正ロマンを象徴する芸術家です。 大分県立美術館では、竹久夢二の生誕140周年を記念した企画展が7月6日から始まり、作品や資