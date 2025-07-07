ÆÁÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ï»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤¬°ÂÁ´¤ËÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó³°Íè¡×¤ò¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÊÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥¿±Á°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÁÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç¥ÉØ¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¡¢ÉÂ¾õ¤Î°­²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥±&#12