6·î28Æü¤ËÌÄÌç»Ô¤Î°û¿©Å¹Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÃËÀ­¤ò²¥¤ê¥Ð¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤¬30Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»Ô¹âÅç¤Î¼«¾Î¡¦²è²È¤Î46ºÐ¤ÎÃË¤È¡¢ºÊ¤ÇÌµ¿¦¤Î25ºÐ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢28Æü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÌÄÌç»Ô¤Î°û¿©Å¹Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¹áÀî¤«¤é¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­5¿ÍÁÈ¤ò¡Ö¹áÀî¤Î¼Ô¤¬ÆÁÅç¤ÎÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿¾å¡¢ºÊ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Å´