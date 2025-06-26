女子児童の下着盗撮し、SNSで共有した疑いで小学校の教員2人が逮捕された事件で、保護者への説明会が開かれました。【写真を見る】「すごくショックで、涙を流す人も」小学校教員による女子児童盗撮・SNS共有事件容疑者勤務の学校で保護者説明会名古屋市の小学校教員・森山勇二容疑者（42）は、女子児童の下着盗撮し、SNSのグループチャットで共有した疑いで逮捕されました。学校では教頭に次ぐナンバー3の「主幹教諭」で、