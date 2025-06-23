ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤È¥­¥ì¥¤¸«¤¨¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê2990±ß¡Ë¤ÏÂç¿ÍÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂç¿Í¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÄó°Æ¤¹¤ë50Âå¤Î¤Ê¤Ä¤­¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¹ØÆþ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò¾å²¼¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç3¤ÄÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÁÇºà¡ß¿§°ã¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤ë²Æ¤Î¾åÉÊ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Äø¤è