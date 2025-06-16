ZENB JAPANは、小麦粉の代わりに黄えんどう豆粉を使ったグルテンフリーパン「ZENBブレッド」シリーズの新商品として、しっとりと炊き上げた北海道産金時豆の贅沢な甘みが広がる「ZENBブレッド金時豆」を5月28日から新発売した。ZENB公式サイト、他ECサイトで販売している。「ZENBブレッド」はグルテンフリー、糖質オフながら、ふんわりとおいしい食感が楽しめる「まるごと豆粉パン」。おいしく罪悪感なく食べられる「ご褒美パン」