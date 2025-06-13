バンコク共同】タイ南部プーケットからインドのニューデリーに向かっていたエア・インディア機内で13日、爆破を予告するメッセージが見つかり、プーケットに引き返して緊急着陸した。タイ空港当局などが明らかにした。同機には乗客156人が搭乗していた。タイメディアによると、飛行中に乗員が機内のトイレで、爆破を予告する文言が書かれた紙片を見つけたという。緊急着陸後に機内の捜索や乗客の身体検査が行われたが、爆