「楽天−阪神」（１３日、楽天モバイルパーク）セ・リーグの本塁打王争いを独走する阪神・佐藤輝明内野手が試合前、近大の先輩である楽天・小深田大翔内野手の元へ挨拶に出向いた。２人はともに近大野球部出身で、小深田が４年時に佐藤輝が新入生として入部してきた３学年差にあたる。浅村が２０００安打を達成したＴシャツに身を包み、右手にバットを持つ先輩の右横で、右手に２つのグラブを持った後輩が帽子の上にサングラ